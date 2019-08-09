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РИА Новости

В ЛНР обвинили украинского снайпера в убийстве ополченца

15:03, 9 августа 2019
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© AFP 2019 / Anatolii Stepanov Украинский снайпер
Украинский снайпер
© AFP 2019 / Anatolii Stepanov
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил снайпера ВС Украины в убийстве ополченца.
Второго августа Народная милиция ЛНР заявила о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВС Украины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"В ходе осмотра тела погибшего, помимо осколочных ран, было установлено наличие пулевого ранения несовместимого с жизнью, что констатирует целенаправленное убийство нашего товарища снайпером", - заявил Осадчий.
По его словам, огнем из гранатометов украинские силовики прикрывали именно атаку снайпера.
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