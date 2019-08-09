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РИА Новости

"Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга

15:02, 9 августа 2019
19032
© Фото : Калашников MediaЭлектромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок, представленный группой компаний "Калашников"
Электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок, представленный группой компаний Калашников
© Фото : Калашников Media
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Новое авто показали на Международном евразийском форуме "Такси" в рамках экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.

"Машина предназначена для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний", — говорится в сообщении.

Как сообщают разработчики, электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии, он прост в использовании и требует минимального техобслуживания. Мощность машины составляет до 50 киловатт, она способна развивать максимальную скорость 80 километров в час, а запас хода при этом достигает 150 километров. Электромобиль весит 650 кг, его длина — 3,4 метра, ширина — 1,5 метра, высота — 1,7 метра.
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Пресс-служба "Ростеха" уточняет, что ранее "Калашников" на форуме "Армия 2019" представил электромобиль "ОВУМ" нового поколения, в котором установлена новая система кондиционирования и отопления, а для ее функционирования используется более емкая аккумуляторная батарея. "ОВУМ" оснащен новой регулируемой подвеской и тормозной системой и отличается улучшенной трансмиссией.
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Калашников (концерн)РостехРоссияТехнологии
Популярные комментарии
Молодцы!!!
9 августа, 15:03
Арсений Понфиленко
1820000
Круче!!!! Калашников это знак качества!!! Они шикарные катера стали делать в Рыбинске и беспилотники в Питере. Это уже серьезный холдинг, не только оружейный.
9 августа, 15:13
Арсений Понфиленко
1910000
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