В Москве зафиксировали рекордно низкое для 9 августа атмосферное давление

"К 3 часам 9 августа атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, понизилось до 975,9 гПа (733,2 миллиметра ртутного столба). И это стало новым рекордом минимального давления для этих суток. До этого самое низкое давление 9 августа было в 1941 году и составляло 981,9 гПа (736,1 миллиметра ртутного столба)", - говорится в сообщении.