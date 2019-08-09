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РИА Новости

В Москве зафиксировали рекордно низкое для 9 августа атмосферное давление

15:00, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на пешеходном переходе на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Девушка на пешеходном переходе на Большой Дорогомиловской улице в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушка на пешеходном переходе на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Рекордно низкое для 9 августа атмосферное давление зафиксировано в Москве, предыдущий рекорд был установлен 78 лет назад, сообщается на сайте "Метеоновости".
"К 3 часам 9 августа атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, понизилось до 975,9 гПа (733,2 миллиметра ртутного столба). И это стало новым рекордом минимального давления для этих суток. До этого самое низкое давление 9 августа было в 1941 году и составляло 981,9 гПа (736,1 миллиметра ртутного столба)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рекордно низкое давление сохраняется в Москве уже более 10 часов.
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