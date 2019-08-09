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РИА Новости

Путин направил приветствие участникам молодежного форума "Машук-2019"

14:58, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме "Машук-2018" в Пятигорске
Президент РФ Владимир Путин на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме Машук-2018 в Пятигорске
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме "Машук-2018" в Пятигорске. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников молодежного форума "Машук-2019", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"С каждым годом он (форум) вовлекает в свою орбиту все большее число участников, организует для них разнообразные, содержательные мероприятия, нацеленные на развитие личностного и профессионального потенциала юношей и девушек", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что за последние десять лет "Машук-2019" стал центром притяжения для талантливой, энергичной и инициативной молодежи России и зарубежных стран.
"Уверен, что дни, проведенные вами на Ставрополье, будут наполнены творчеством и созиданием, дружеским общением и встречами с интересными собеседниками – представителями органов власти, общественных организаций, бизнеса, спорта, СМИ", - подчеркнул глава РФ.
Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится на территории Пятигорска Ставропольского края у подножия горы Машук на Комсомольской поляне с 2010 года.
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