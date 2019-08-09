Путин направил приветствие участникам молодежного форума "Машук-2019"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников молодежного форума "Машук-2019", соответствующая телеграмма Президент России Владимир Путин поприветствовал участников молодежного форума "Машук-2019", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"С каждым годом он (форум) вовлекает в свою орбиту все большее число участников, организует для них разнообразные, содержательные мероприятия, нацеленные на развитие личностного и профессионального потенциала юношей и девушек", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что за последние десять лет "Машук-2019" стал центром притяжения для талантливой, энергичной и инициативной молодежи России и зарубежных стран.

"Уверен, что дни, проведенные вами на Ставрополье, будут наполнены творчеством и созиданием, дружеским общением и встречами с интересными собеседниками – представителями органов власти, общественных организаций, бизнеса, спорта, СМИ", - подчеркнул глава РФ.