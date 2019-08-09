Ивановские музыкальные школы получат новое оборудование

"В целом на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2019 году Ивановской области в рамках национального проекта "Культура" выделено 27 миллионов рублей, в том числе 25 миллионов рублей – это средства федерального бюджета", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе учреждений, получивших в текущем году субсидию на эти цели, вошла Кинешемская школа искусств. Сюда поступили четыре аккордеона, скрипки и виолончели. Также закуплено современное звуковое оборудование для концертного зала, ожидается поставка акустических систем. Учебные кабинеты оборудованы новой мебелью, в двух теоретических классах установлены интерактивные комплексы, до конца года закупят новые кресла в концертный зал. В сентябре-октябре в школу также поступят рояль и три пианино, новые народные и струнные инструменты. Всего в учреждение поставят инструменты и оборудование на сумму 7,4 миллиона рублей. В Кинешемской детской школе искусств обучается 600 ребят, добавили в пресс-службе.