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РИА Новости
Ивановская область

Ивановские музыкальные школы получат новое оборудование

14:54, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПианино
Пианино
© РИА Новости / Андрей Станавов
ИВАНОВО, 9 авг – РИА Новости. Новые музыкальные инструменты и оборудование на общую сумму 27 миллионов рублей поступят в этом году в детские школы искусств Ивановской области в рамках национального проекта "Культура", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В целом на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2019 году Ивановской области в рамках национального проекта "Культура" выделено 27 миллионов рублей, в том числе 25 миллионов рублей – это средства федерального бюджета", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе учреждений, получивших в текущем году субсидию на эти цели, вошла Кинешемская школа искусств. Сюда поступили четыре аккордеона, скрипки и виолончели. Также закуплено современное звуковое оборудование для концертного зала, ожидается поставка акустических систем. Учебные кабинеты оборудованы новой мебелью, в двух теоретических классах установлены интерактивные комплексы, до конца года закупят новые кресла в концертный зал. В сентябре-октябре в школу также поступят рояль и три пианино, новые народные и струнные инструменты. Всего в учреждение поставят инструменты и оборудование на сумму 7,4 миллиона рублей. В Кинешемской детской школе искусств обучается 600 ребят, добавили в пресс-службе.
В рамках нацпроекта также приобретен концертный рояль для детской школы искусств города Кохма. В детскую школу искусств Шуи и детскую музыкальную школу Приволжска закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература.
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