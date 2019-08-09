Захарова оценила обозначение Курил территорией Японии на карте ОИ-2020

СОЛНЕЧНОГОРСК, 9 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала включение Южных Курил в состав Японии на карте, подготовленной Токио к Олимпиаде 2020 года.

Этот шаг она назвала "неправомочным" и отметила, что подобные действия отравляют атмосферу, необходимую для решения сложных вопросов между двумя странами.

"Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио". Мария Захарова

Ранее на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе о маршруте олимпийского огня российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отметили, как принадлежащие к японской префектуре Хоккайдо.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, а с 25 августа по 6 сентября состоится Паралимпиада. Японская столица уже принимала Олимпиаду в 1964 году.

Территориальный вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.