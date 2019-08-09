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РИА Новости

Захарова оценила обозначение Курил территорией Японии на карте ОИ-2020

15:00, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховЮжные Курилы
Южные Курилы
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Южные Курилы. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 9 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала включение Южных Курил в состав Японии на карте, подготовленной Токио к Олимпиаде 2020 года.
© The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic GamesКарта на официальном сайте Олимпиады-2020
Карта на официальном сайте Олимпиады-2020
© The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games
Карта на официальном сайте Олимпиады-2020
Этот шаг она назвала "неправомочным" и отметила, что подобные действия отравляют атмосферу, необходимую для решения сложных вопросов между двумя странами.
"Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио".
Мария Захарова
Ранее на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе о маршруте олимпийского огня российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отметили, как принадлежащие к японской префектуре Хоккайдо.
Остров Кунашир
1 июля, 08:52Радио
Политолог оценил японскую карту с Курильскими островами на саммите G20Организаторы G20 в Осаке обозначили южные Курилы как часть Японии. Реагировать на это нужно, но взвешенно, считает политолог Юрий Светов. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, а с 25 августа по 6 сентября состоится Паралимпиада. Японская столица уже принимала Олимпиаду в 1964 году.

Территориальный вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир
Вчера, 12:53РИА Новости
Власти Южно-Курильского района осудили Японию за олимпийскую карту
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МИД РФКурильские островаЯпонияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Теперь будем бороться с чужими фантазиями, героически, самозабвенно, не жалея времени и средств
9 августа, 15:06
Евгений Шевелев
51200448
Сегодня отдадим Курилы, а завтра там вырастет Американское ПРО и будут строится военные порты. А потом Китай и остальные попросят территории, Калининград и прочие....
9 августа, 18:02
nndg2005
1410001
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