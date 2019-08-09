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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Темрезов: в отдаленном селе КЧР впервые за 25 лет открылся детсад

14:48, 9 августа 2019
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ отдаленном селе КЧР впервые за 25 лет открылся детсад
В отдаленном селе КЧР впервые за 25 лет открылся детсад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 9 авг - РИА Новости. Новый детский сад на 100 мест открылся в пятницу в одном из отдаленных населенных пунктов Карачаево-Черкесии – селе Маруха Зеленчукского района, сообщил на своей странице в Инстаграме глава республики Рашид Темрезов.
Новое дошкольное учреждение здесь появилось впервые за четверть века – старый детский сад закрылся в 1994 году из-за того, что молодежь покидала село.

"Сейчас потребность в детсаде есть и сюда пошли сразу 80 малышей. Без преувеличения можно сказать, что сегодня сбылась мечта многих родителей. Особенно учитывая, что это не рядовое учреждение дошкольного образования, а современный центр развития малышей на 4 группы, включая ясли", - написал Темрезов.

Открытие детского сада в Марухе также позволило обеспечить рабочими местами и стабильной заработной платой 30 человек. Штат полностью укомплектован.
Детский сад представляет собой одноэтажное здание из пяти блоков, соединенных переходом. Здесь размещены спальные и игровые комнаты, столовая, спортивный и актовый залы, пищеблок, медкабинет. На территории детского сада предусмотрены четыре игровые площадки с теневыми навесами и спортивная площадка.
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Детский сад в Марухе стал уже пятым в Зеленчукском районе республики, открытым в течение последних пяти лет. Комфортабельные современные дошкольные образовательные учреждения открылись также в станицах Зеленчукской, Сторожевой, Кардоникской и в ауле Кызыл-Октябрь.
В целом в Карачаево-Черкесии за последние пять лет открыто 52 новых дошкольных учреждения.
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