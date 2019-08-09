Украина отменила ротацию подразделений в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинское командование отменило ротацию подразделений силовиков в Донбассе, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики привели в высшую степень боеготовности подразделения на Мариупольском направлении, что говорит о подготовке к активизации боевых действий в Донбассе.
"Нашей разведкой получены данные о прекращении ротации подразделений вооруженных формирований Украины в зоне оккупации в связи с обострением ситуации на Мариупольском направлении. Причем изменения коснулись не только подразделений, оккупировавших юг Донецкой области, а всех оккупационных сил", - сказал Безсонов.