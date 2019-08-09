Украина отменила ротацию подразделений в Донбассе, заявили в ДНР

"Нашей разведкой получены данные о прекращении ротации подразделений вооруженных формирований Украины в зоне оккупации в связи с обострением ситуации на Мариупольском направлении. Причем изменения коснулись не только подразделений, оккупировавших юг Донецкой области, а всех оккупационных сил", - сказал Безсонов.