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РИА Новости

Ричард Гир доставил продукты на дрейфующее судно с мигрантами

14:42, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Ричард Гир
Актер Ричард Гир
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актер Ричард Гир
МАДРИД, 9 авг – РИА Новости. Американский актер Ричард Гир лично доставил продукты питания на испанское спасательное судно Open Arms, дрейфующее в Центральном Средиземноморье уже восьмой день, на борту которого находятся 121 человек и которое до сих пор отказывается принять какое-либо государство.
"Наконец, небольшая хорошая новость. Прибыло продовольствие на Open Arms, и у нас особый член команды - Ричард Гир", - говорится в сообщении Open Arms в Twitter. В соцсети также опубликованы фотографии и видео актера на борту.
Гир отдыхает в Италии и решил помочь мигрантам по собственной инициативе, сообщает издание Eldiario.es. На яхте, на которой он приплыл, написано "Вы не одни", свидетельствует видео, которое распространил телеканал 24 Horas.
Общественная организация Proactiva Open Arms называет позицию европейских стран "позором". "Какой позор, что Европа не способна предоставить порт для этих людей за восемь дней", - говорится в ее сообщении в Twitter.
Во время двух операций были спасены 124 мигранта, одна операция была проведена в 78 милях от берегов Ливии, вторая – недалеко от итальянского острова Лампедуза. Среди мигрантов – 32 несовершеннолетних. Ранее итальянские власти эвакуировали с судна Open Arms трех человек, в том числе двух беременных женщин.
Италия и Мальта не принимают суда общественных организаций, на борту которых находятся мигранты. Open Arms обратились за помощью к Испании, Франции и Германии, однако до сих пор не получили ответа.
Правозащитная организация Amnesty International ранее распространила заявление, в котором призвала "немедленно предоставить безопасный порт". По мнению представителя организации Марии Серрано, мигрантов должны принять государства, расположенные ближе всего, - Италия и Мальта. Она также подвергла критике испанские власти, которые "официально не запросили помощь у европейских институтов для поиска решения".
Испанские власти дали понять, что не будут принимать мигрантов, поскольку, как выразилась и.о. вице-премьера страны Кармен Кальво, Испания "не самый безопасный и не самый ближайший порт".
Председатель Европарламента Давид Сассоли накануне призвал оказать срочную помощь мигрантам на судне Open Arms.
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