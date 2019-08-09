Россия будет отслеживать действия США по разработке и размещению РСМД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019 . Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Москва будет отслеживать действия США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а в случае осуществления таких действий примет меры по обеспечению своей безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа по инициативе США. В тот же день Пентагон заявил, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, которые раньше были запрещены ДРСМД.

"Как было поручено 5 августа президентом РФ, министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами будет самым внимательным образом отслеживать действия США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что в случае подобных действий США Россия примет исчерпывающие ответные меры по обеспечению собственной безопасности.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что президент РФ также заявил об одностороннем обязательстве не размещать ракеты, которые были предметом договора, в тех регионах и до тех пор, пока там не появятся вооружения американского производства.