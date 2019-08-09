На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовым фургоном в Луганской области, сообщила в понедельник представитель областного отделения Нацполиции Украины Татьяна Погукай.
"На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажироперевозчика, в которой пострадали 8 человек. Сегодня, на 72 километре автодороги Н-2, 46-летний водитель управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из поселка городского типа Станица Луганская в город Северодонецк", - написала Погукай на своей странице в Facebook.
Она отметила, что по предварительной информации в результате ДТП семь пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.
6 августа, 09:04РИА НовостиКрупные ДТП в России в 2019 году