На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовым фургоном в Луганской области, сообщила в понедельник представитель областного отделения Нацполиции Украины Татьяна Погукай.

Она отметила, что по предварительной информации в результате ДТП семь пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.