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РИА Новости

На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

14:42, 9 августа 2019
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовым фургоном в Луганской области, сообщила в понедельник представитель областного отделения Нацполиции Украины Татьяна Погукай.
"На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажироперевозчика, в которой пострадали 8 человек. Сегодня, на 72 километре автодороги Н-2, 46-летний водитель управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из поселка городского типа Станица Луганская в город Северодонецк", - написала Погукай на своей странице в Facebook.
Она отметила, что по предварительной информации в результате ДТП семь пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.
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