Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T14:40Z
https://ria.ru/20190809/1557346837.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152927/52/1529275240_0:179:3007:1870_1036x0_80_0_0_f265aff2260bd6e472a314446c7de56f.jpg
РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Проблемы обманутых дольщиков в Аксарке на Ямале решат до 15 августа

14:40, 9 августа 2019
20
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Проблемы обманутых дольщиков в селе Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут окончательно решены до 15 августа, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ямала.
Проблемных объектов в селе два - на улице Первомайской и на улице Обской. В июне на заседании правительства округа губернатор региона Дмитрий Артюхов поручил решить эту задачу в кратчайшие сроки.
"Всего на этих объектах пострадали 96 человек, большая часть обманутых дольщиков уже восстановлена в правах и получила социальные выплаты. Окончательно проблемы всех дольщиков в Аксарке будут решены к 15 августа", - говорится в сообщении.
По словам руководителя госстройнадзора ЯНАО Павла Кузнецова, все участники строительства объекта по улице Первомайской приобрели жилые помещения за счет предоставления им социальных выплат.
Страх
6 августа, 12:12РИА Недвижимость
Ты беззащитен: в каких ситуациях закон не может защитить дольщика
"Те, кто был участником долевого строительства по улице Обской, частично восстановлены в правах: из 16 семей половина уже купила на социальную выплату другое жилье, еще восемь семей оформляют права на собственность. Мы рассчитываем, что до 15 августа все пострадавшие граждане Аксарки приобретут жилье", - цитирует Кузнецова пресс-служба.
Артюхов подчеркнул, что в этой ситуации люди не должны пострадать. "Это принципиальная позиция нашего президента. И мы видим, как изменилось законодательство. Мы должны решить вопросы, которые накопились за эти годы, и забыть о таком понятии, как обманутые дольщики. До 15 августа нужно закрыть проблему. Необходимые для этого финансовые ресурсы будут выделены. Это индивидуальная работа с каждой семьей, которая оказалась в сложной ситуации не по своей вине. Провести эту работу нужно максимально быстро", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Также на заседании обсудили преимущества работы в рамках нового законодательства, которое за счет создания эскроу-счетов минимизирует риски потенциальных участников долевого строительства. Сейчас на территории Приуральского района работают пять застройщиков, строится 16 новых жилых домов, уточняют власти.
Работа стенда МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
29 июля, 10:42РИА Недвижимость
Обманутым дольщикам могут предложить готовое жильё вместо их недостроя
000000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округПавел КузнецовДмитрий АртюховГосстройнадзорЯмало-Ненецкий автономный округЯмалЯмало-Ненецкий АООбщество
Рекомендуем
Кочевая семья у чума в стойбище в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
На Ямале каждая вторая кочевая семья поучаствует в обсуждении мер поддержки
РИА
Новости
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
В Ямальском районе ЯНАО создадут жилфонд для врачей и учителей
Губернатор Тюменской области Александр Моор
В Тюменской области растут объемы несырьевого экспорта
В отдаленном селе КЧР впервые за 25 лет открылся детсад
Темрезов: в отдаленном селе КЧР впервые за 25 лет открылся детсад
Лента
новостей
Дмитрий Артюхов
Власти Ямала одобрили заявки для помощи малому бизнесу
Пешеходная улица в городе Коломна
В подмосковной Коломне построят школу на 525 мест
Пианино
Ивановские музыкальные школы получат новое оборудование
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенская область победила в конкурсе в рамках нацпроекта "Образование"
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев
Шаймиев: Путин исполнил объединительную миссию в период становления страны
Посетители на музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
На Alfa Future People установят павильон к 800-летию Нижнего Новгорода
Шаймиев: создание блока "Отечество – Вся Россия" было оправданно
Более 10 млн рублей взыскано за нецелевое использование земель Подмосковья
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Первый круглогодичный центр зимних видов спорта построят на Камчатке
Российские рубли
В Подмосковье выписали 90 млн рублей штрафов за вред экологии
Батарейки
Завод по утилизации аккумуляторных батарей может появиться в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Станцию московского метро "Проспект мира" в воскресенье закроют для входа
09:55Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
09:48Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
09:48Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
Лента новостейМолния