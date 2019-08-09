Проблемы обманутых дольщиков в Аксарке на Ямале решат до 15 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Проблемы обманутых дольщиков в селе Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут окончательно решены до 15 августа, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ямала.

Проблемных объектов в селе два - на улице Первомайской и на улице Обской. В июне на заседании правительства округа губернатор региона Дмитрий Артюхов поручил решить эту задачу в кратчайшие сроки.

"Всего на этих объектах пострадали 96 человек, большая часть обманутых дольщиков уже восстановлена в правах и получила социальные выплаты. Окончательно проблемы всех дольщиков в Аксарке будут решены к 15 августа", - говорится в сообщении.

По словам руководителя госстройнадзора ЯНАО Павла Кузнецова, все участники строительства объекта по улице Первомайской приобрели жилые помещения за счет предоставления им социальных выплат.

"Те, кто был участником долевого строительства по улице Обской, частично восстановлены в правах: из 16 семей половина уже купила на социальную выплату другое жилье, еще восемь семей оформляют права на собственность. Мы рассчитываем, что до 15 августа все пострадавшие граждане Аксарки приобретут жилье", - цитирует Кузнецова пресс-служба.

Артюхов подчеркнул, что в этой ситуации люди не должны пострадать. "Это принципиальная позиция нашего президента. И мы видим, как изменилось законодательство. Мы должны решить вопросы, которые накопились за эти годы, и забыть о таком понятии, как обманутые дольщики. До 15 августа нужно закрыть проблему. Необходимые для этого финансовые ресурсы будут выделены. Это индивидуальная работа с каждой семьей, которая оказалась в сложной ситуации не по своей вине. Провести эту работу нужно максимально быстро", - приводятся в сообщении слова губернатора.