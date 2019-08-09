В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Количество населенных пунктов, попадающих в 5-километровую зону, с 30 июля снизилось в 4,5 раза", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что превышения содержания вредных веществ в воздухе в этих районах не зарегистрировано.
Наиболее сложная обстановка складывается в Богучанском районе Красноярского края, а также в Усть-Кутском и Терянском районах Иркутской области.
Всего авиация МЧС и Минобороны РФ совершила более 2 тысяч сливов, сбросив на очаги пожаров около 20 тысяч тонн воды. К ликвидации природных пожаров привлечены более 4 тысяч человек, порядка 500 единиц техники, в том числе 50 воздушных судов.
По данным МЧС, 10 августа в Красноярский край должны прибыть для тушения лесных пожаров 100 человек из состава Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
5 августа, 11:53Программы - Радио Sputnik"КомпАс". Эксперт о пожарах в Сибири: трагедии в этом нетГибель деревьев и лесных обитателей в сибирских пожарах – это, конечно, трагедия, отметил в эфире радио Sputnik заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко. Но, по его словам, лес сам восстановится.