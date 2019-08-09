В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления

"КомпАс". Эксперт о пожарах в Сибири: трагедии в этом нет Гибель деревьев и лесных обитателей в сибирских пожарах – это, конечно, трагедия, отметил в эфире радио Sputnik заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко. Но, по его словам, лес сам восстановится.