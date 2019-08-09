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РИА Новости
Туризм

Между Сочи и Туапсе открывается экскурсионное морское сообщение

17:24, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМорской вокзал в Сочи
Морской вокзал в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Экскурсионное морское сообщение на теплоходе открывается между Туапсе и Сочи с 12 августа, сообщает министерство курортов и туризма Краснодарского края.
"Двухпалубный комфортабельный теплоход будет доставлять гостей и жителей курортов Краснодарского края в Сочи. Первое путешествие запланировано на 12 августа", - говорится в сообщении.
Теплоход рассчитан на 240 пассажиров, экскурсионное судно будет ходить каждые понедельник и пятницу. В Сочи экскурсанты смогут провести восемь часов, а затем, при желании, вернуться в Туапсе. Планируется, что работать этот маршрут будет до конца сентября, в следующем году теплоход начнет навигацию одновременно со стартом летнего курортного сезона.
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