Между Сочи и Туапсе открывается экскурсионное морское сообщение

Теплоход рассчитан на 240 пассажиров, экскурсионное судно будет ходить каждые понедельник и пятницу. В Сочи экскурсанты смогут провести восемь часов, а затем, при желании, вернуться в Туапсе. Планируется, что работать этот маршрут будет до конца сентября, в следующем году теплоход начнет навигацию одновременно со стартом летнего курортного сезона.