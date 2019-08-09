В Петербурге прошла панихида по погибшим 40 дней назад подводникам

Панихида в Николаевском морском соборе Кронштадта по морякам, погибшим 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Панихида по погибшим на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводникам прошла на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в пятницу, на 40-й день после трагедии, передает корреспондент РИА Новости.

Панихиду возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Во время панихиды родственники погибших подводников стояли с зажженными свечами в руках, некоторые из них плакали. Кроме близких почтить память погибших подводников пришли военные моряки, возложившие на могилы красные гвоздики. На могилах погибших в Баренцевом море подводников в пятницу много цветов и венков.

Ранее сообщалось, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В Минобороны отмечали, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины. Они были посмертно удостоены госнаград, в том числе четырех звезд Героя России.

Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.