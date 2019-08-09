В Киргизии повторно допросили советницу Атамбаева

Вооруженные сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш во время спецоперации сил государственной безопасности

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Советницу экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву второй раз допросили по захвату заложников во время спецоперации в селе Кой-Таш, сообщил ее адвокат Замир Жоошев.

"Сегодня Кундуз Жолдубаева дополнительно была допрошена в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в следственной службе МВД КР по статье "Захват заложников", - написал Жоошев в Facebook.

По словам адвоката, следователь потребовал у советницы экс-президента подписку о неразглашении данных следствия.

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.