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РИА Новости

Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре

14:31, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта "Краснодар"
Здание аэропорта Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Здание аэропорта "Краснодар" . Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Самолет, летевший из Омска в греческий Ираклион, вынужденно сел в Краснодаре по техническим причинам, пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом, сообщает краснодарский аэропорт.
"Сегодня, 9 августа, в 01.30 мск в международном аэропорту Краснодар по техническим причинам совершил вынужденную посадку самолет Boeing 738 авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту "Омск - Ираклион", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представитель авиакомпании принял решение о замене воздушного судна. "Борт, запланированный на рейс в Шереметьево в 03.20 мск, был предоставлен в качестве резервного и вылетел в Ираклион в 05.43 мск", - отмечает пресс-служба.
Пассажиры, следующие в Шереметьево, по маршруту пока не отправлены, с ними работают представители авиакомпании, сообщили в аэропорту.
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КраснодарОмскГрецияПроисшествия
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