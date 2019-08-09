Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре

КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Самолет, летевший из Омска в греческий Ираклион, вынужденно сел в Краснодаре по техническим причинам, пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом, сообщает краснодарский аэропорт.

"Сегодня, 9 августа, в 01.30 мск в международном аэропорту Краснодар по техническим причинам совершил вынужденную посадку самолет Boeing 738 авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту "Омск - Ираклион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель авиакомпании принял решение о замене воздушного судна. "Борт, запланированный на рейс в Шереметьево в 03.20 мск, был предоставлен в качестве резервного и вылетел в Ираклион в 05.43 мск", - отмечает пресс-служба.