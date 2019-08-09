Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T14:30Z
https://ria.ru/20190809/1557345911.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155734/79/1557347920_0:83:1800:1096_1036x0_80_0_0_7330f140dce9f4960d599d4f53019a54.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело против мэра Туапсе

14:30, 9 августа 2019
13701
© Фото : официальный сайт Администрации ТуапсеГлава города Туапсе Владимир Зверев
Глава города Туапсе Владимир Зверев
© Фото : официальный сайт Администрации Туапсе
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева.
Мэра подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Его задержали, следствие ходатайствует о заключении под стражу.
Статуя Фемиды
28 марта, 10:28РИА Новости
Чиновники федерального уровня, ставшие фигурантами уголовных дел
По версии следствия, в мае-июне этого года глава поселения без торгов предоставил некоему бизнесмену земельный участок в аренду на 49 лет по заниженной ставке. Из-за этого бюджет поселения не досчитался свыше 23 миллионов рублей, отмечают в СК.
Позднее источник РИА Новости в правоохранительных структурах региона сообщил, что мэра арестовали.
Зверева избрали главой города 16 февраля 2018 года.
16176287
Обсудить 7
Следственный комитет РФТуапсеРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Экс-директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Экс-директора "Рустави 2" обвинили по делу о злоупотреблении полномочиями
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Росатоме сообщили о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском
Здание Министерства иностранных дел РФ
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи в Чолпон-Ате
Медведев пообещал Киргизии поддержку на фоне ситуации с Атамбаевым
Лента
новостей
Электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок, представленный группой компаний Калашников
"Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
Пассажирский самолет в небе
"Украэрорух" пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Ж.-И. Ле Дриан
Во Франции жестко ответили на заявление Трампа об Иране
Глобальное потепление
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
Huawei представила собственную операционную систему
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Президент России Борис Ельцин и премьер-министра Владимир Путин во время встречи в Кремле. 17 августа 1999 года
"Борис Николаевич, я не готов". Почему Ельцин назвал преемником Путина
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
"Победа" разрешила провозить ноутбук сверх установленной нормы ручной клади
бутылки
Жителя Петербурга будут судить за выброшенную с 15 этажа бутылку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
08:17В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
08:00Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
07:56Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 11 человек
07:52Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы
07:49Два землетрясения произошли на Камчатке
07:20В Ачинском районе восстановлен поврежденный взрывом железнодорожный путь
Лента новостейМолния