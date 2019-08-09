В Екатеринбурге продлили арест водителя автомобиля, сбившего трех пешеходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу продлил арест водителя внедорожника, который осенью прошлого года сбил троих пешеходов на тротуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В ноябре 2018 года водитель автомобиля Honda CR-V на улице Фурманова в Екатеринбурге выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб. По данным городской ГИБДД, в результате аварии у 29-летней женщины был диагностирован переломом позвоночника, у 36-летнего мужчины зафиксирован открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья, а двухлетний ребенок впал в кому, но выжил.

"Продлена мера пресечения до 17 января 2020 года. Отложено (заседание суда) на 15 августа", – сказала собеседница агентства.

По данным регионального управления СК РФ, мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве и двум эпизодам использования заведомо подложного документа. Последний эпизод касается заключения об отсутствии у него медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами и полученного на его основании водительского удостоверения, которое он предъявил сотрудникам ГИБДД после аварии.