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РИА Новости

В Екатеринбурге продлили арест водителя автомобиля, сбившего трех пешеходов

14:27, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу продлил арест водителя внедорожника, который осенью прошлого года сбил троих пешеходов на тротуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В ноябре 2018 года водитель автомобиля Honda CR-V на улице Фурманова в Екатеринбурге выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб. По данным городской ГИБДД, в результате аварии у 29-летней женщины был диагностирован переломом позвоночника, у 36-летнего мужчины зафиксирован открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья, а двухлетний ребенок впал в кому, но выжил.
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"Продлена мера пресечения до 17 января 2020 года. Отложено (заседание суда) на 15 августа", – сказала собеседница агентства.
По данным регионального управления СК РФ, мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве и двум эпизодам использования заведомо подложного документа. Последний эпизод касается заключения об отсутствии у него медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами и полученного на его основании водительского удостоверения, которое он предъявил сотрудникам ГИБДД после аварии.
"В отношении обвиняемого проведены две стационарные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, согласно которым мужчина осознавал общественную опасность своих действий в момент преступления", – уточнили в СУСК.
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