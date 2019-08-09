В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков

ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Тяжелое вооружение украинских силовиков прибыло на железнодорожную станцию в подконтрольное ВС Украины Рубежное, заявил журналистам на брифинге начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

"На прошедшей неделе нашей разведкой отмечено усиление группировки противника двумя реактивными артиллерийскими батареями, одной гаубичной самоходно-артиллерийской батареей и танковой ротой, которые прибыли железнодорожным транспортом на станцию Рубежное", - сказал он.

По словам Осадчего, украинские силовики продолжают использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне военной операции в Донбассе.

По данным разведки ЛНР, украинские силовики разместили в жилых кварталах населенного пункта Смоляниново три реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", в районе населенного пункта Подлесное - восемь единиц БМП-1 на территории жилого массива, в районе Золотое-2 – пять БМП-1 во дворе жилого дома.