В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков

ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Тяжелое вооружение украинских силовиков прибыло на железнодорожную станцию в подконтрольное ВС Украины Рубежное, заявил журналистам на брифинге начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
"На прошедшей неделе нашей разведкой отмечено усиление группировки противника двумя реактивными артиллерийскими батареями, одной гаубичной самоходно-артиллерийской батареей и танковой ротой, которые прибыли железнодорожным транспортом на станцию Рубежное", - сказал он.
По словам Осадчего, украинские силовики продолжают использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне военной операции в Донбассе.
По данным разведки ЛНР, украинские силовики разместили в жилых кварталах населенного пункта Смоляниново три реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", в районе населенного пункта Подлесное - восемь единиц БМП-1 на территории жилого массива, в районе Золотое-2 – пять БМП-1 во дворе жилого дома.
"С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают использовать комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с целью подавления каналов управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - уточнил Осадчий.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru