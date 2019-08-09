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РИА Новости

Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Ганы

14:24, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 20 августа переговоры с министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ширли Айоркор Ботчвей во время ее рабочего визита в Москву, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Что касается графика министра иностранных дел Сергея Лаврова, то 19-21 августа Москву с рабочим визитом посетит глава внешнеполитической службы, а именно министр иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана. Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры со своей коллегой 20 августа", - сказала Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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По ее словам, "главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а значительное внимание будет уделено задаче продвижения взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, освоения запасов минеральных, углеводородных ресурсов, реализации перспективных инфраструктурных проектов". Также предстоит углубленный обмен мнениями по международной, региональной проблематике с акцентом на противодействие терроризму, урегулирование кризисных ситуаций в Африке.
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Сергей ЛавровГанаРоссияВ мире
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