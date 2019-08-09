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РИА Новости

В Чаде почти 40 человек стали жертвами межобщинных конфликтов

14:21, 9 августа 2019
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© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© Depositphotos / Free2014
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По меньшей мере 37 человек погибли на северо-востоке Чада в результате межобщинных конфликтов, сообщает чадский портал Alwihda Info со ссылкой на президента страны Идриса Деби.
"Три дня назад 37 жителей Чада были убиты в Ваддае в межобщинных конфликтах", - заявил Деби.
По словам президента, у жителей страны много боевого оружия, что связано с нестабильной обстановкой в соседних государствах.
"Правительство создало специальные подразделения для разоружения. Мы забираем оружие, но на смену оружию, которое мы забираем, на следующий день ввозится другое... Самое большое количество привозится из Ливии и Нигерии", - сказал Деби.
Кроме того, президент отметил переход конфликтов в социальные сети, и заявил, что это "ситуация, ранее неизвестная" и "опасная для национального единства".
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