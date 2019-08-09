Проход судов через Городецкий гидроузел задерживается из-за обмеления Волги

КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Прохождение крупнотоннажных судов через Городецкий гидроузел в Нижегородской области задерживается в среднем до трёх суток из-за снижения уровня воды в Волге, количество ожидающих судов при этом не превышает среднестатистических значений, сообщили РИА Новости в ФБУ "Администрация Волжского бассейна" Росморречфлота.

"Шлюзы работают круглосуточно для судов с малой осадкой. Для крупнотоннажного транзитного флота шлюзование осуществляется с 11.00 до 16.00 – в часы, когда происходят пропуски воды. Средняя задержка при прохождении большегрузными судами участка Нижний Новгород – Городец составляет до трёх суток", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

По данным ведомства, навигация 2019 года отличается чрезвычайно недостаточной водностью: на 1 августа отметка уровня Рыбинского водохранилища составила 100,63 метра (в 2017 году на эту дату – 101,81 метра, в 2018 году – 101,23 метра), то есть фактические запасы воды не позволяют обеспечить необходимые для судоходства условия.

В результате, согласно информации "Администрации Волжского бассейна", в первую декаду августа в течение трёх часов в сутки 2, 4, 6 и 8 августа обеспечивалась глубина 325 сантиметров (проходная осадка 300 сантиметров), предназначенная для пропуска следующих в эти дни по расписанию четырёхдечных пассажирских судов, в остальные шесть дней декады в течение четырёх часов в сутки обеспечивалась глубина 290 сантиметров (проходная осадка 265 сантиметров) для пропуска трёхдечных пассажирских судов.

В ведомстве сообщили, что решение о величине сброса в последующие декады будет принято Росводресурсами на очередном заседании с учетом реальной обстановки с водностью и расписаниями движения пассажирских судов. Отмечается, что с вводом в эксплуатацию камеры №16 Городецкого гидроузла количество судов, ожидающих прохождения гидроузла, пришло в соответствие среднестатистическим значениям за последние 10 лет. Для судов, ожидающих шлюзования через Городецкий гидроузел, предназначены городецкие, балахнинские, нижегородские, кстовские рейды, на которых могут стоять до 134 судов.

Ситуация маловодности для участка не нова. По информации "Администрации Волжского бассейна", за 62 года работы Нижегородской ГЭС произошло падение судоходных глубин в камерах шлюза и на перекатах. Сейчас летом на порогах шлюзов №15-16 Городецкого гидроузла глубина в 3 метра поддерживается всего четыре-пять часов в сутки, то есть большегрузные суда через шлюз могут пройти только в это время.