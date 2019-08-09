Вилли Токарева похоронили на Калитниковском кладбище

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Похороны певца Вилли Токарева завершились на Калитниковском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости представитель певца.
Гражданская панихида прошла в храме Святителя Николая в московских Котельниках. Проститься с Токаревым пришли десятки поклонников, среди которых семья певца Михаила Шуфутинского, продюсер и певец Владимир Михайлов, политический деятель Сергей Бабурин, автор проекта "Эхо Алтайского фестиваля" Светлана Корелова и многие другие. Соболезнования принимала вдова артиста.
"Завершилось, похоронили", - сказала собеседница агентства.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) является одним из самых популярных шансонье в СССР – известен как исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году он эмигрировал в США, а в 1990-е годы вернулся в Россию. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года". В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer.
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