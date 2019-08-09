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РИА Новости
Новости Подмосковья

Минсельхоз МО заявил о необходимости развития агротуризма для поддержки СМП

14:13, 9 августа 2019
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиIV Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир"
IV Всероссийский фестиваль фермерской продукции Сыр Пир Мир
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
ДУБРОВСКОЕ (Московская обл.), 9 авг – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин заявил о необходимости развития агротуризма для поддержки среднего и малого предпринимательства.
IV Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир" стартовал в пятницу в деревне Дубровское истринского района. В фестивале принимают более 300 участников из 44 регионов России.

"Наши производители сыра не хуже иностранных коллег. Я уверен, что мы можем говорить об этом с высоко поднятой головой. Нам необходимо развивать агротуризм для поддержки нашего малого сельского бизнеса", - сказал Разин журналистам в пятницу.

В церемонии открытия фестиваля также приняли участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и руководитель комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина. Праздник также посетила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиIV Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир"
IV Всероссийский фестиваль фермерской продукции Сыр Пир Мир
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
IV Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир"
"На предстоящие выходные, невзирая на погоду, места в радиусе 50 километров от Истры забронированы. Кроме того, отели так же продают экскурсии на сырный фестиваль, которые пользуются спросом", - отметила Галкина.
"Сыр Пир Мир" проводится при поддержке правительства Московской области, В этом году площадка фестиваля увеличена с 4 до 12 гектаров. В Дубровском работает ярмарка, где можно продегустировать и приобрести более 500 сортов сыра отечественного производства.
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В рамках деловой программы участники фестиваля обсуждают, помимо развития агротуризма, механизмы поддержки производителей сельхозпродукции, лучшие практики сыроварения, обмениваются опытом. В течение трех дней на фестивале будет работать стенд Центра фермерских компетенций Московской области, где начинающие фермеры и сыровары могут узнать о программах поддержки, возможностях получения земельных участков для реализации своих проектов, грантах.
"Сегодня обсуждалось, что такие фестивали должны проходить несколько раз в год. Также предложили сделать здесь постоянную площадку для продажи товаров из регионов. Мы соберем все эти предложения, возьмем их в работу, обязательно будем помогать фермерам", - отметила Виртуозова.
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