Минсельхоз МО заявил о необходимости развития агротуризма для поддержки СМП

ДУБРОВСКОЕ (Московская обл.), 9 авг – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин заявил о необходимости развития агротуризма для поддержки среднего и малого предпринимательства.

IV Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир" стартовал в пятницу в деревне Дубровское истринского района. В фестивале принимают более 300 участников из 44 регионов России.

"Наши производители сыра не хуже иностранных коллег. Я уверен, что мы можем говорить об этом с высоко поднятой головой. Нам необходимо развивать агротуризм для поддержки нашего малого сельского бизнеса", - сказал Разин журналистам в пятницу.

В церемонии открытия фестиваля также приняли участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и руководитель комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина. Праздник также посетила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

© Фото : пресс-служба правительства Московской области IV Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир" © Фото : пресс-служба правительства Московской области IV Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир"

"На предстоящие выходные, невзирая на погоду, места в радиусе 50 километров от Истры забронированы. Кроме того, отели так же продают экскурсии на сырный фестиваль, которые пользуются спросом", - отметила Галкина.

"Сыр Пир Мир" проводится при поддержке правительства Московской области, В этом году площадка фестиваля увеличена с 4 до 12 гектаров. В Дубровском работает ярмарка, где можно продегустировать и приобрести более 500 сортов сыра отечественного производства.

В рамках деловой программы участники фестиваля обсуждают, помимо развития агротуризма, механизмы поддержки производителей сельхозпродукции, лучшие практики сыроварения, обмениваются опытом. В течение трех дней на фестивале будет работать стенд Центра фермерских компетенций Московской области, где начинающие фермеры и сыровары могут узнать о программах поддержки, возможностях получения земельных участков для реализации своих проектов, грантах.