Экс-директора "Рустави 2" обвинили по делу о злоупотреблении полномочиями

ТБИЛИСИ, 9 авг — РИА Новости. Бывшему гендиректору грузинской телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамии предъявили обвинения по делу о злоупотреблении полномочиями, заявил на брифинге представитель генпрокуратуры.

Гварамию уволили с должности гендиректора 18 июля после того, как "Рустави 2" сменил владельцев.

Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". "Рустави 2" обращался в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ признал жалобы необоснованными.

Вместо Гварамии назначили нового директора — им стал Паата Салия, адвокат Халваши.

Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. После ухода Гварамии у прокуратуры появились в его адрес вопросы о финансовых нарушениях и злоупотреблениях, его несколько раз вызывали на допрос.