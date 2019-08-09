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РИА Новости

Экс-директора "Рустави 2" обвинили по делу о злоупотреблении полномочиями

14:08, 9 августа 2019
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CC BY-SA 2.0 / OSCE Parliamentary Assembly / Экс-директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия
Экс-директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
CC BY-SA 2.0 / OSCE Parliamentary Assembly /
Экс-директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 авг — РИА Новости. Бывшему гендиректору грузинской телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамии предъявили обвинения по делу о злоупотреблении полномочиями, заявил на брифинге представитель генпрокуратуры.
Гварамию уволили с должности гендиректора 18 июля после того, как "Рустави 2" сменил владельцев.
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Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". "Рустави 2" обращался в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ признал жалобы необоснованными.
Вместо Гварамии назначили нового директора — им стал Паата Салия, адвокат Халваши.
Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. После ухода Гварамии у прокуратуры появились в его адрес вопросы о финансовых нарушениях и злоупотреблениях, его несколько раз вызывали на допрос.
Ранее Гварамия в прямом эфире "Рустави 2" прокомментировал заявление российской Госдумы о рекомендации запретить ввоз в страну грузинских продуктов. Он сообщил, что ему наплевать, будут ли грузинское вино и минеральные воды экспортироваться в Россию или нет.
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