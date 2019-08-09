В ДНР заявили об активных попытках СБУ завербовать жителей республики

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила об участившихся случаях вербовки военнослужащих ДНР и мирных жителей республики сотрудниками Службы безопасности Украины.

"В последнее время участились инциденты, связанные с противоправными действиями со стороны Службы безопасности Украины в отношении военнослужащих и гражданских лиц ДНР. Путем применения психологического и физического воздействия, в том числе угроз жизни и здоровью, представители украинских спецслужб пытаются склонить наших граждан к сотрудничеству и шпионажу в пользу Украины", - сказала Морозова.

Она добавила, что по данным фактам были направлены соответствующие письма в адрес МККК, ОБСЕ и ООН с просьбой повлиять на Киев и зафиксировать противоправные действия СБУ.

"Украинская власть продолжает грубо нарушать права и свободы жителей Донбасса. Это диверсионно-терористическая деятельность, насильственные исчезновения, удержание в тайных тюрьмах, применение методов физического и психологического воздействия для получения необходимой информации а также склонение к сотрудничеству. Указанные действия являются возмутительными и не способствуют мирному урегулированию конфликта и ведет к его прямой эскалации", - подчеркнула Морозова.

Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.