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РИА Новости

В ДНР заявили об активных попытках СБУ завербовать жителей республики

14:05, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители ДНР
Жители ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жители ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила об участившихся случаях вербовки военнослужащих ДНР и мирных жителей республики сотрудниками Службы безопасности Украины.
"В последнее время участились инциденты, связанные с противоправными действиями со стороны Службы безопасности Украины в отношении военнослужащих и гражданских лиц ДНР. Путем применения психологического и физического воздействия, в том числе угроз жизни и здоровью, представители украинских спецслужб пытаются склонить наших граждан к сотрудничеству и шпионажу в пользу Украины", - сказала Морозова.
Она добавила, что по данным фактам были направлены соответствующие письма в адрес МККК, ОБСЕ и ООН с просьбой повлиять на Киев и зафиксировать противоправные действия СБУ.
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"Украинская власть продолжает грубо нарушать права и свободы жителей Донбасса. Это диверсионно-терористическая деятельность, насильственные исчезновения, удержание в тайных тюрьмах, применение методов физического и психологического воздействия для получения необходимой информации а также склонение к сотрудничеству. Указанные действия являются возмутительными и не способствуют мирному урегулированию конфликта и ведет к его прямой эскалации", - подчеркнула Морозова.
Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил: в комментарии глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер также подтвердила, что на контролируемой ВСУ территории Донбасса практика произвольного содержания под стражей без связи с внешним миром "была обычной" в 2014-2016 годах, случаи фиксировались и в 2017, и в 2018. Сообщалось, что миссии удалось установить имена 184 человек, которые незаконно удерживались в так называемой секретной тюрьме СБУ в Харькове.
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