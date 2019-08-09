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РИА Новости

Директор московского парка опровергла данные о падении забора на женщину

14:05, 9 августа 2019
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© www.panoramio.comПарк
Парк
© www.panoramio.com
Парк. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Директор Новослободского парка в Москве Маргарита Зотова опровергла информацию о падении забора на пенсионерку.
"Случаев падения забора не зафиксировано. Никто не обращался. Забор цел. В администрацию парка также никто не обращался", - сказала Зотова РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о том, что в четверг 88-летняя пенсионера получила серьезные травмы во время прогулки в Москве в Новослободском парке. Сообщается, что в какой-то момент на нее упал забор, с травмами головы пострадавшая была госпитализирована.
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