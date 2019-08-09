Директор московского парка опровергла данные о падении забора на женщину

"Случаев падения забора не зафиксировано. Никто не обращался. Забор цел. В администрацию парка также никто не обращался", - сказала Зотова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что в четверг 88-летняя пенсионера получила серьезные травмы во время прогулки в Москве в Новослободском парке. Сообщается, что в какой-то момент на нее упал забор, с травмами головы пострадавшая была госпитализирована.