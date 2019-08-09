"Энел Россия" получила первые два миллиарда рублей за Рефтинскую ГРЭС

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Энел Россия" получила первый транш в размере 2 миллиарда рублей за продажу Рефтинской ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании, сообщил РИА Новости представитель энергокомпании.

"Средства получили", - ответил он на вопрос, получила ли "Энел Россия" первый платеж.

В начале августа замглавы ФАС Виталий Королев заявил, что антимонопольное ведомство одобрило покупку станции структурой СГК и выдало при этом предписание поведенческого характера на 5 лет.

Компания должна была получить первый платеж по сделке после одобрения ФАС. Дальше при закрытии сделки, которое ожидается до конца 2019 года, компания получит еще 15 миллиардов рублей. После этого "Энел Россия" планирует эксплуатировать Рефтинскую ГРЭС по договору аренды еще 6-12 месяцев и по окончании переходного периода получить еще 4 миллиарда рублей.