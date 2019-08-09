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РИА Новости
Теплоснабжение

"Энел Россия" получила первые два миллиарда рублей за Рефтинскую ГРЭС

14:00, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРефтинская ГРЭС
Рефтинская ГРЭС
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Энел Россия" получила первый транш в размере 2 миллиарда рублей за продажу Рефтинской ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании, сообщил РИА Новости представитель энергокомпании.
"Средства получили", - ответил он на вопрос, получила ли "Энел Россия" первый платеж.
В начале августа замглавы ФАС Виталий Королев заявил, что антимонопольное ведомство одобрило покупку станции структурой СГК и выдало при этом предписание поведенческого характера на 5 лет.
Компания должна была получить первый платеж по сделке после одобрения ФАС. Дальше при закрытии сделки, которое ожидается до конца 2019 года, компания получит еще 15 миллиардов рублей. После этого "Энел Россия" планирует эксплуатировать Рефтинскую ГРЭС по договору аренды еще 6-12 месяцев и по окончании переходного периода получить еще 4 миллиарда рублей.
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Соглашение о купле-продаже было подписано в июне 2019 года. В июле акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС структуре СГК за сумму не менее 21 миллиарда рублей с учетом возможных корректировок. Сверх указанной суммы в рамках соглашения также предусмотрены дополнительные платежи на общую сумму до 3 миллиардов рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий.
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