Неверов не исключил запрета на работу СМИ, вмешивающихся в дела России

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов не исключил возможности прекращения деятельности в России тех иностранных СМИ, которые своими публикациями вмешивались во внутренние дела РФ, в частности, в связи с недавними несанкционированными митингами в Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

"Если сегодня есть СМИ, которые занимаются разного рода публикациями, которыми пытаются воздействовать на наши внутренние дела, подстрекать к неправомерным действиям, естественно (в качестве ответных мер), это могут быть вопросы прекращения их работы в нашей стране", - заявил Неверов журналистам.

Посольство США опубликовало в Twitter подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа и при этом призвало избегать шествия.