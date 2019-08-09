Неверов не исключил запрета на работу СМИ, вмешивающихся в дела России

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов не исключил возможности прекращения деятельности в России тех иностранных СМИ, которые своими публикациями вмешивались во внутренние дела РФ, в частности, в связи с недавними несанкционированными митингами в Москве.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
"Если сегодня есть СМИ, которые занимаются разного рода публикациями, которыми пытаются воздействовать на наши внутренние дела, подстрекать к неправомерным действиям, естественно (в качестве ответных мер), это могут быть вопросы прекращения их работы в нашей стране", - заявил Неверов журналистам.
Посольство США опубликовало в Twitter подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа и при этом призвало избегать шествия.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.