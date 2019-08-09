В Челябинской области выберут лучших волонтеров по подключению к "цифре"

ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Конкурс среди волонтеров по подключению к цифровому эфирному телевидению объявили в Челябинской области в пятницу, сообщила РИА Новости начальник управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики минобразования и науки региона Елена Сидорчук.

Челябинская область переходит на цифровое эфирное телевидение в четвертую волну – с 14 октября.

"Министерством образования и науки Челябинской области разработано положение о проведении конкурса "Лучший волонтер по подключению цифрового телевидения". Конкурс пройдет в трех номинациях – общий зачет и абсолютный зачет, где будут выбраны лучшие волонтеры в индивидуальных номинациях и волонтерский отряд. Конкурс стартует 9 августа", - сказала собеседница агентства.

Участвовать в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 лет, предельный возраст не ограничен, уточнила она, добавив, что одно из условий – волонтер должен быть зарегистрирован в единой системе "Добровольцы России".

Сидорчук пояснила, что в первой номинации – общий зачет – будет выбран лучший волонтер в каждом из 43 муниципальных образований области, в номинации абсолютный зачет муниципалитеты региона будут разделены на 3 группы в зависимости от числа жителей, в каждой группе будет назван победитель.

Конкурс завершится 15 ноября, итоговое мероприятие по награждению победителей состоится в декабре этого года, добавила она, пояснив, что победители получат подарки.