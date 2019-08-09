ВСУ 11 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019

ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать шестого июля в ЛНР заявили, что украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, выпустив по территории республики более 80 снарядов.

"В течение минувшей недели украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении семи населенных пунктов ЛНР.