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РИА Новости

ВСУ 11 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

13:57, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать шестого июля в ЛНР заявили, что украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, выпустив по территории республики более 80 снарядов.
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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"В течение минувшей недели украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении семи населенных пунктов ЛНР.
"Подразделения Народной милиции огонь не открывают, но бдительно несут службу. В случае угрозы или провокации со стороны украинских военных мы готовы дать адекватный ответ", - добавил Осадчий.
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