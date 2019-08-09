ВСУ 11 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать шестого июля в ЛНР заявили, что украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, выпустив по территории республики более 80 снарядов.
"В течение минувшей недели украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении семи населенных пунктов ЛНР.
"Подразделения Народной милиции огонь не открывают, но бдительно несут службу. В случае угрозы или провокации со стороны украинских военных мы готовы дать адекватный ответ", - добавил Осадчий.