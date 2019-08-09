Мини-сериал "Короче" претендует на "Серебряную кнопку" YouTube

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мини-сериал "Короче" может претендовать на "Серебряную кнопку" YouTube.

Проект телеканала "Супер", который вышел в июне этого года, за пару месяцев набрал более 100 тысяч подписчиков на YouTube. Это главное условие для того, чтобы получить награду.

"Короче" - это двухминутные скетчи, в которых с юмором показывают жизнь обычного тридцатилетнего парня. Герой, как и все люди, сталкивается с какими-то проблемами, начиная от выбора средств по уходу за белыми кроссовками и заканчивая общением с девушками.

Главные роли исполнили Борис Дергачев, Александра Кузенкина, Александр Якин, Дария Гомес и другие.

На YouTube возможно получить несколько видов "конопок", в зависимости от количества подписчиков. Кроме "Серебряной" награды, ютуберы могут заработать "Золотую" (миллион подписчиков), "Бриллиантовую" (десять миллионов подписчиков) и "Рубиновую" (50 миллионов подписчков).

"Кнопку" не получится увидеть в Сети. Награда существует в реальности - ее можно потрогать.

© YouTube Серебряная кнопка YouTube © YouTube Серебряная кнопка YouTube

В российском YouTube подобную награду, "Золотая кнопка" в 2018 году, получал канал "Русские сериалы".