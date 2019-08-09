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РИА Новости

"Победа" разрешила провозить ноутбук сверх установленной нормы ручной клади

13:45, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российский лоукостер "Победа" разрешил провозить ноутбук без чехла в салоне самолета сверх установленной нормы ручной клади, сообщили в пресс-службе компании.

"В 2019 году мы заметили серьезное увеличение доли бизнес-клиентов - до 38%, а на некоторых рейсах - до 43%. Это люди, которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс", - отметил генеральный директор Андрей Калмыков.

По его словам, бизнесмены часто просили разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора (измеритель ручной клади).
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% — до 7,148 миллиона человек. В 2019-м "Победа" планирует перевезти не менее десяти миллионов пассажиров.
Раньше ноутбуки допускались к провозу в салоне самолета только в составе нормы ручной клади, габариты которой не должны превышать 36 х 30 х 27 сантиметров.
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