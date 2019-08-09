Минувший четверг в Москве стал самым теплым днем в августе

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минувший четверг в Москве пока является самым теплым днем в августе: столбики термометров поднялись до отметки 25,9 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Четверг стал самым теплым днем в августе текущего года, температура в Москве, по данным станции ВДНХ, достигла отметки 25,9 градусов тепла", - рассказала Позднякова.