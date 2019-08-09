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РИА Новости

Минувший четверг в Москве стал самым теплым днем в августе

13:45, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПешеходы в Москве
Пешеходы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минувший четверг в Москве пока является самым теплым днем в августе: столбики термометров поднялись до отметки 25,9 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Четверг стал самым теплым днем в августе текущего года, температура в Москве, по данным станции ВДНХ, достигла отметки 25,9 градусов тепла", - рассказала Позднякова.
По словам метеоролога, на этой неделе подобных показателей в Москве ожидать не стоит, однако на следующей температура может достигнуть 20-25 градусов тепла.
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