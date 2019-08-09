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РИА Новости

ЦИК готов обсуждать все проблемы напрямую, заявила Памфилова

13:44, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все проблемы нужно обсуждать, глядя в глаза, поэтому Центризбирком приглашал и будет приглашать на заседания представителей всех организаций и экспертов, у которых есть претензии к его работе, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в пятницу.
"Нас забросали разного рода воззваниями. Я пригласила всех авторов громких воззваний, которые висят на сайтах ряда известных СМИ, прийти сюда. Чтобы не просто так со слов передавать. Понимаете, как происходит: запустили один фейк, потом начинается сарафанное радио. Люди, далекие от процедур, от понимания всех глубинных процессов. Дана команда откуда-то, все разом запели как мантру одно и то же. Обозреватели, политологии, люди, вообще плохо чего понимающие в этом", - заявила Памфилова.
Она добавила, что ЦИК работает с различными общественными организациями и готов вести с ними диалог.
"Я вообще за то, чтобы честно в глаза друг другу обсуждать все сложные проблемы, а не идти на поводу у политической конъюнктуры", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она также пригласила всех заинтересованных экспертов, обозревателей и политологов на заседание ЦИК 14 августа.
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