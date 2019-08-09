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РИА Новости

Уцелевшие после пожара под Ачинском снаряды перевезут на другие склады

13:40, 9 августа 2019
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© REUTERS / STRINGERВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© REUTERS / STRINGER
КАМЕНКА (Красноярский край), 9 авг – РИА Новости. Боеприпасы, которые будут признаны пригодными после пожара на военном складе в Красноярском крае, перевезут на другие склады, сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Все пригодные боеприпасы будут увозиться на другие склады. Те, которые не пригодны, будут утилизироваться", - заявил он на встрече с местными военными и жителями села Каменка.
Как неофициально сообщали РИА Новости в экстренных службах, на арсенале на момент взрывов могли быть около 40 тысяч боеприпасов.
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