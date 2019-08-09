Уцелевшие после пожара под Ачинском снаряды перевезут на другие склады

КАМЕНКА (Красноярский край), 9 авг – РИА Новости. Боеприпасы, которые будут признаны пригодными после пожара на военном складе в Красноярском крае, перевезут на другие склады, сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Все пригодные боеприпасы будут увозиться на другие склады. Те, которые не пригодны, будут утилизироваться", - заявил он на встрече с местными военными и жителями села Каменка.