ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
"Насколько я знаю, уже есть конкретное задание, это 2025 год. Первый якорный заказчик – управделами президента, двухдвигательный Ил-96, к этому времени мы тянем двигатель (ПД-35 – Прим. ред.)", - сказал Иноземцев.
В середине ноября прошлого года официальный представитель ОДК сообщил РИА Новости, что корпорация планирует завершить разработку двигателя ПД-35 в 2025 году. Двигатель предполагается использовать для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Такой самолет намерены совместно разрабатывать Россия и Китай.