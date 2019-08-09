Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T13:40Z
https://ria.ru/20190809/1557343238.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147278/78/1472787862_0:103:3072:1831_1036x0_80_0_0_4380d6e3520def8f6a56f33f2d5d7c00.jpg
РИА Новости

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году

13:40, 9 августа 2019
9080
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Ил-96, переданный в Специальный летный отряд "Россия" Управления делами президента РФ
Пассажирский самолет Ил-96, переданный в Специальный летный отряд Россия Управления делами президента РФ
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет Ил-96, переданный в Специальный летный отряд "Россия" Управления делами президента РФ. Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.

"Насколько я знаю, уже есть конкретное задание, это 2025 год. Первый якорный заказчик – управделами президента, двухдвигательный Ил-96, к этому времени мы тянем двигатель (ПД-35 – Прим. ред.)", - сказал Иноземцев.

Модернизированный закрытый испытательный стенд ОДК-ПМ
Вчера, 12:47РИА Новости
Генконструктор назвал стоимость создания двигателя ПД-35
В середине ноября прошлого года официальный представитель ОДК сообщил РИА Новости, что корпорация планирует завершить разработку двигателя ПД-35 в 2025 году. Двигатель предполагается использовать для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Такой самолет намерены совместно разрабатывать Россия и Китай.
9543225
Обсудить 5
Объединенная двигателестроительная корпорацияИл-96ПермьЭкономика
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Росатоме сообщили о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском
Глобальное потепление
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Лента
новостей
Михаил Сергеевич Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Поезда на Крымском мосту
Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту
Люди с украинским флагом
В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Взрывы на военном полигоне под Ачинском
Вблизи арсенала под Ачинском прогремел новый взрыв
Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля
Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
РЖД сообщили о приостановке движения поездов на участке близ Ачинска
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
Названо время пуска последней ракеты "Союз" с украинскими комплектующими
Солист группы Би-2 Лева БИ-2 выступает на музыкальном фестивале Нашествие
"Би-2" представили первый альбом супергруппы "Куртки Кобейна"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
08:17В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
08:00Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
07:56Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 11 человек
Лента новостейМолния