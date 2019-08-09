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РИА Новости

Лесные пожары во всем мире тушат одинаково, заявили в Авиалесоохране

13:35, 9 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подходы к тушению лесных пожаров во всем мире одинаковы и зависят от региональных и климатических условий, заявил РИА Новости заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ерицов.
"Технологии тушения лесных пожаров во всем мире одинаковые в зависимости от региональных, природно-климатических, лесорастительных условий, а также с учетом пересеченности рельефа местности, доступности специализированной техники и возможности использования авиации. Необходимо своевременно прибыть силам и средствам пожаротушения к местам пожаров, провести разведку, разработать стратегию и тактику тушения с учетом обеспечения безопасности самих пожарных и приступить к тушению", - сказал Ерицов.
Он также уточнил, что территория лесов разделена на зоны охраны и применения наземных или авиационных сил и средств пожаротушения.
"Если в течение трех часов наземные лесопожарные силы могут прибыть к лесным участкам, это относится к зонам наземной охраны, а если требуется более трех часов, то это, как правило, относится к районам применения авиационных сил и средств пожаротушения – зоны проведения лесоавиационных работ. Патрулирование территорий в этих районах в классическом варианте проводится на самолете Ан-2 с парашютистами- пожарными на борту для своевременной доставки к местам пожаров", - пояснил эксперт.
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По словам Ерицова, "инструменты" тушения одинаковы в США, Канаде и других странах, это лопаты, ранцевые лесные огнетушители, мотопомпы, воздуходувки, пенообразователи, смачиватели, бензопилы, пожарные машины и трактора, в удаленных районах - вертолеты и самолеты.
В РФ для тушения пожаров используются вертолеты Ми-8, Ка-32, Ми-26, самолеты Бе-200ЧС, Ил-76П, мониторинг ведет легкая авиация, рассказал эксперт. "Всего для выполнения лесоавиационных работ в субъектах Российской Федерации используются около 250 воздушных судов", - добавил собеседник агентства.
Ранее Ерицов сообщал, что подходы в тушении зависят не от страны, а от доступности территории. Например, в Калифорнии в тушении пожаров участвуют до 400 воздушных судов одновременно. Однако это связано с тем, что в штате живет 40 миллионов человек и населенные пункты примыкают к лесам. При этом климат в Калифорнии очень сухой, а растительность относится к районам с высокими классами природной пожарной опасности. При этом на Аляске, по его словам, на удаленных территориях, где живет мало людей, пожары, как правило, не тушат.
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Замглавы "Авиалесоохраны" отмечал, что районы, где проводится мониторинг и принимается решение не тушить пожары, есть и в Канаде, где территория разделена на зоны интенсивной и ограниченной охраны.
Он также пояснил, что в Европе такие страны, как Великобритания, Швеция и Нидерланды столкнулись с проблемой природных пожаров недавно. Штаб по координации тушения пожаров находится в Брюсселе. При необходимости предложение на оказание помощи уходит из Брюсселя в основном в те страны, которые имеют наибольший опыт, однако в случае отсутствия свободных ресурсов выделяются силы и средства из других стран. Финансирование таких маневров осуществляется из резервного фонда Евросоюза на 70%, 30% возмещает государство, принимающее помощь в соответствии с заявкой.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"РоссияВ мире
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