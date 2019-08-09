Лесные пожары во всем мире тушат одинаково, заявили в Авиалесоохране

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подходы к тушению лесных пожаров во всем мире одинаковы и зависят от региональных и климатических условий, заявил РИА Новости заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ерицов.

"Технологии тушения лесных пожаров во всем мире одинаковые в зависимости от региональных, природно-климатических, лесорастительных условий, а также с учетом пересеченности рельефа местности, доступности специализированной техники и возможности использования авиации. Необходимо своевременно прибыть силам и средствам пожаротушения к местам пожаров, провести разведку, разработать стратегию и тактику тушения с учетом обеспечения безопасности самих пожарных и приступить к тушению", - сказал Ерицов.

Он также уточнил, что территория лесов разделена на зоны охраны и применения наземных или авиационных сил и средств пожаротушения.

"Если в течение трех часов наземные лесопожарные силы могут прибыть к лесным участкам, это относится к зонам наземной охраны, а если требуется более трех часов, то это, как правило, относится к районам применения авиационных сил и средств пожаротушения – зоны проведения лесоавиационных работ. Патрулирование территорий в этих районах в классическом варианте проводится на самолете Ан-2 с парашютистами- пожарными на борту для своевременной доставки к местам пожаров", - пояснил эксперт.

По словам Ерицова, "инструменты" тушения одинаковы в США, Канаде и других странах, это лопаты, ранцевые лесные огнетушители, мотопомпы, воздуходувки, пенообразователи, смачиватели, бензопилы, пожарные машины и трактора, в удаленных районах - вертолеты и самолеты.

В РФ для тушения пожаров используются вертолеты Ми-8, Ка-32, Ми-26, самолеты Бе-200ЧС, Ил-76П, мониторинг ведет легкая авиация, рассказал эксперт. "Всего для выполнения лесоавиационных работ в субъектах Российской Федерации используются около 250 воздушных судов", - добавил собеседник агентства.

Ранее Ерицов сообщал, что подходы в тушении зависят не от страны, а от доступности территории. Например, в Калифорнии в тушении пожаров участвуют до 400 воздушных судов одновременно. Однако это связано с тем, что в штате живет 40 миллионов человек и населенные пункты примыкают к лесам. При этом климат в Калифорнии очень сухой, а растительность относится к районам с высокими классами природной пожарной опасности. При этом на Аляске, по его словам, на удаленных территориях, где живет мало людей, пожары, как правило, не тушат.

Замглавы "Авиалесоохраны" отмечал, что районы, где проводится мониторинг и принимается решение не тушить пожары, есть и в Канаде, где территория разделена на зоны интенсивной и ограниченной охраны.