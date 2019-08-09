Голодец назвала рост посещаемости музеев Крыма успехом

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Рост посещаемости музеев Крыма за три года с 2,6 до 3,5 миллионов человек является успешным и хорошим показателем, сказала в ходе совещания по вопросам культуры, спорта и туризма вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

"Очень хорошие успешные цифры показывают нам музеи (полуострова). Для сравнения: в 2015 году у нас музеи Крыма посетили 2,64 миллиона человек, а в прошлом году эта цифра составила 3,552 миллиона человек", - сообщила Голодец.