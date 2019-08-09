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РИА Новости

Голодец назвала рост посещаемости музеев Крыма успехом

13:32, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Рост посещаемости музеев Крыма за три года с 2,6 до 3,5 миллионов человек является успешным и хорошим показателем, сказала в ходе совещания по вопросам культуры, спорта и туризма вице-премьер правительства России Ольга Голодец.
"Очень хорошие успешные цифры показывают нам музеи (полуострова). Для сравнения: в 2015 году у нас музеи Крыма посетили 2,64 миллиона человек, а в прошлом году эта цифра составила 3,552 миллиона человек", - сообщила Голодец.
Число туристов, отдыхающих в Крыму, в текущем году увеличилось на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на полуострове уже отдохнуло 4 миллиона человек, отметила в ходе совещания Голодец.
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