Медведев пообещал Киргизии поддержку на фоне ситуации с Атамбаевым

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где встретился с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым и принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Визит проходит на фоне задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Подробности — в материале РИА Новости.
Россия будет оказывать поддержку
По прилету Медведев встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передал ему привет от Владимира Путина и пообещал республике поддержку.
"У нас действительно очень хорошие продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру — Республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом", — заверил Медведев киргизского лидера.
В свою очередь, Жээнбеков подчеркнул, что в последние годы страны ведут тесный политический диалог на высшем уровне.
"Мы всегда чувствуем вашу поддержку. И вас в Кыргызстане знают как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство. И мы считаем вас нашим близким другом. Вы всегда особенно относитесь к Кыргызстану", — сказал глава республики.
Жээнбеков отметил, что ранее Россия оказала финансовую помощь Киргизии, а также техническую поддержку при проведении саммита ШОС.
Заседание ЕАЭС
Далее глава российского правительства принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, где также присутствовали премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
В ходе встречи глава Медведев призвал добиться того, чтобы стандарты качества производимых в ЕАЭС товаров были самыми высокими.
"Мы сейчас спорим, в том числе и в узком составе, что это за стандарты качества, кем они верифицированы, не являются ли они избыточными. Но в любом случае мы понимаем, что если мы создали это интеграционное объединение, то нужно это делать на самом высоком уровне качества", — отметил Медведев.
Он подчеркнул также, что Москва рассчитывает на согласование большинства позиций соглашения о регулировании алкогольного рынка ЕАЭС.
Помимо этого, Медведев призвал ускорить подписание соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией и Сингапуром. Он отметил, что успешно идут переговоры на эту тему с Израилем и Египтом.
По итогам встречи участники приняли пакет документов, касающихся таможенных пошлин, создания наднациональных компаний, об информационном взаимодействии, о перемещении опасных отходов и о сельском хозяйстве.
Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в Москве 25 октября.
Медведев в Киргизии также провел отдельную встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом.
У главы российского кабмина также ожидаются переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
Ситуация в Киргизии
Саммит в Киргизии проходит на фоне сложной обстановки в стране. В среду спецслужбы республики начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которая закончилась только накануне вечером.
По прилете Медведев подчеркнул, что это "внутреннее дело" государства.
При этом он отметил, что Москва не может "безучастно" относиться к происходящему, так как Киргизия — крупный партнер России, участник Евразийского союза и ОДКБ.
Медведев добавил, что "в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала".
Обвинения в адрес экс-президента
В среду у дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. Один из бойцов погиб.
После продолжительных переговоров Атамбаев сдался к вечеру следующего дня. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.
Экс-президента поместили в СИЗО до 26 августа.
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову в результате выборов.
В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.
По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.