Медведев пообещал Киргизии поддержку на фоне ситуации с Атамбаевым

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи в Чолпон-Ате

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где встретился с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым и принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Визит проходит на фоне задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Подробности — в материале РИА Новости.

Россия будет оказывать поддержку

По прилету Медведев встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передал ему привет от Владимира Путина и пообещал республике поддержку.

"У нас действительно очень хорошие продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру — Республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом", — заверил Медведев киргизского лидера.

В свою очередь, Жээнбеков подчеркнул, что в последние годы страны ведут тесный политический диалог на высшем уровне.

"Мы всегда чувствуем вашу поддержку. И вас в Кыргызстане знают как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство. И мы считаем вас нашим близким другом. Вы всегда особенно относитесь к Кыргызстану", — сказал глава республики.

Жээнбеков отметил, что ранее Россия оказала финансовую помощь Киргизии, а также техническую поддержку при проведении саммита ШОС.

Заседание ЕАЭС

Далее глава российского правительства принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, где также присутствовали премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В ходе встречи глава Медведев призвал добиться того, чтобы стандарты качества производимых в ЕАЭС товаров были самыми высокими.

"Мы сейчас спорим, в том числе и в узком составе, что это за стандарты качества, кем они верифицированы, не являются ли они избыточными. Но в любом случае мы понимаем, что если мы создали это интеграционное объединение, то нужно это делать на самом высоком уровне качества", — отметил Медведев.

Он подчеркнул также, что Москва рассчитывает на согласование большинства позиций соглашения о регулировании алкогольного рынка ЕАЭС.

Помимо этого, Медведев призвал ускорить подписание соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией и Сингапуром. Он отметил, что успешно идут переговоры на эту тему с Израилем и Египтом.

По итогам встречи участники приняли пакет документов, касающихся таможенных пошлин, создания наднациональных компаний, об информационном взаимодействии, о перемещении опасных отходов и о сельском хозяйстве.

Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в Москве 25 октября.

Медведев в Киргизии также провел отдельную встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

У главы российского кабмина также ожидаются переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Ситуация в Киргизии

Саммит в Киргизии проходит на фоне сложной обстановки в стране. В среду спецслужбы республики начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которая закончилась только накануне вечером.

По прилете Медведев подчеркнул, что это "внутреннее дело" государства.

Медведев, прилетев в Киргизию, сделал заявление в связи с задержанием Атамбаева: в 21 веке свой лимит на революции Бишкек уже исчерпал pic.twitter.com/v6XHpObodW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 8 августа 2019 г.

При этом он отметил, что Москва не может "безучастно" относиться к происходящему, так как Киргизия — крупный партнер России, участник Евразийского союза и ОДКБ.

Медведев добавил, что "в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала".

Обвинения в адрес экс-президента

В среду у дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. Один из бойцов погиб.

После продолжительных переговоров Атамбаев сдался к вечеру следующего дня. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.

Экс-президента поместили в СИЗО до 26 августа.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову в результате выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.