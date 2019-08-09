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РИА Новости

Пакистан закроет второй железнодорожный маршрут в Индию

13:29, 9 августа 2019
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© REUTERS / Mukesh GuptaСотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
© REUTERS / Mukesh Gupta
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. Пакистанские власти прекратят движение поезда "Тарский экспресс", второго железнодорожного маршрута, соединяющего Пакистан и Индию, заявил министр железных дорог Шейх Рашид Ахмед.
"Пакистан из-за кашмирского кризиса закроет движение "Тарского экспресса", который ходит между Мунабао и Хохропаром, между Индией и Пакистаном", - заявил министр.
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Во вторник пакистанские власти отменили движение знаменитого "Самджхаута экспресс" или "Поезда примирения", следующего из Лахора в приграничный индийский город Аттари. В последний раз его движение отменялось в феврале, когда две соседние страны оказались на грани войны после подрыва боевиками колонны индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Состав "Тарский экспресс", названный так из-за пустыни Тар, расположенной на границе двух стран, ходит в обе стороны раз в неделю. Он соединяет пакистанский город Хохропар и индийский Мунабао.
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Накануне Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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