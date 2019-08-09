На ВЭФ-2019 представят планы развития Дальнего Востока до 2035 года

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Планы развития Дальнего Востока до 2035 года представит на ВЭФ министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает Фонд "Росконгресс".

"На Форуме будут представлены результаты новой экономической политики, а также планы и дальнейшее видение развития Дальнего Востока на 2025–2035 годы. Для посетителей на единой площадке будет представлено более десятка сервисов для инвесторов, а также зона презентации отраслей экономики дальневосточных регионов с оценкой их инвестиционного потенциала", – цитируются в сообщении слова заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.

На выставке ВЭФ представят единую экспозицию министерства и всех институтов развития Дальнего Востока - восемь федеральных органов исполнительной власти: Минпромторг, Минтранс, Роспотребнадзор, Минприроды, Минсельхоз, Минздрав, Росрыболовство, Ростуризм, а также Кемеровская область и Генпрокуратура России.

На форуме также будет проведена презентация 15 основных сервисов для инвесторов, предоставленных институтами развития Дальнего Востока, среди них подбор оптимальных мер государственной поддержки, получение участка акватории под марикультуру, доступный кредит для малого и среднего бизнеса, получение электронной визы на Дальний Восток и другие. Будут представлены и новые инициативы – ипотека для дальневосточников под 2%, цифровой сервис по лесным ресурсам, инвентаризация сельскохозяйственных земель в ДФО.

"Для регионов ДФО и наших партнеров мы традиционно организуем презентационную зону для выступлений глав субъектов и отдельную зону для подписания соглашений. Мы учли пожелания регионов по итогам прошлого ВЭФ и сделали ее больше и удобнее. Программа презентационной зоны включает выступления представителей институтов развития Дальнего Востока, глав регионов", – отмечает заместитель генерального директора АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Светлана Балова, слова которой приводятся в сообщении.

Ожидают участников форума и новшества – на выставке впервые начнет работать собственная телестудия "Дальний Восток live", где будут показаны сюжеты, посвященные экономическому развитию Дальнего Востока, социальные инициативы и проекты по единой субсидии, а также пройдут интервью с участниками ВЭФ: инвесторами, представителями федеральных и региональных органов власти. Здесь будет возможность ознакомиться с историями успеха инвесторов, площадками для реализации проектов, с общим потенциалом ключевых отраслей Дальнего Востока.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.

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