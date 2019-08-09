Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T13:27Z
https://ria.ru/20190809/1557342671.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153170/92/1531709201_0:128:3185:1920_1036x0_80_0_0_ae60bace62dc4e5163674aae465fc131.jpg
РИА Новости

На ВЭФ-2019 представят планы развития Дальнего Востока до 2035 года

13:27, 9 августа 2019
422
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на набережной Владивостока
Прохожие на набережной Владивостока
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Прохожие на набережной Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Планы развития Дальнего Востока до 2035 года представит на ВЭФ министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает Фонд "Росконгресс".
"На Форуме будут представлены результаты новой экономической политики, а также планы и дальнейшее видение развития Дальнего Востока на 2025–2035 годы. Для посетителей на единой площадке будет представлено более десятка сервисов для инвесторов, а также зона презентации отраслей экономики дальневосточных регионов с оценкой их инвестиционного потенциала", – цитируются в сообщении слова заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.
Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
26 июля, 09:47РИА Новости
В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
На выставке ВЭФ представят единую экспозицию министерства и всех институтов развития Дальнего Востока - восемь федеральных органов исполнительной власти: Минпромторг, Минтранс, Роспотребнадзор, Минприроды, Минсельхоз, Минздрав, Росрыболовство, Ростуризм, а также Кемеровская область и Генпрокуратура России.
На форуме также будет проведена презентация 15 основных сервисов для инвесторов, предоставленных институтами развития Дальнего Востока, среди них подбор оптимальных мер государственной поддержки, получение участка акватории под марикультуру, доступный кредит для малого и среднего бизнеса, получение электронной визы на Дальний Восток и другие. Будут представлены и новые инициативы – ипотека для дальневосточников под 2%, цифровой сервис по лесным ресурсам, инвентаризация сельскохозяйственных земель в ДФО.
"Для регионов ДФО и наших партнеров мы традиционно организуем презентационную зону для выступлений глав субъектов и отдельную зону для подписания соглашений. Мы учли пожелания регионов по итогам прошлого ВЭФ и сделали ее больше и удобнее. Программа презентационной зоны включает выступления представителей институтов развития Дальнего Востока, глав регионов", – отмечает заместитель генерального директора АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Светлана Балова, слова которой приводятся в сообщении.
Восточный экономический форум
18 июля, 10:27РИА Новости
Опубликована архитектура деловой программы ВЭФ–2019
Ожидают участников форума и новшества – на выставке впервые начнет работать собственная телестудия "Дальний Восток live", где будут показаны сюжеты, посвященные экономическому развитию Дальнего Востока, социальные инициативы и проекты по единой субсидии, а также пройдут интервью с участниками ВЭФ: инвесторами, представителями федеральных и региональных органов власти. Здесь будет возможность ознакомиться с историями успеха инвесторов, площадками для реализации проектов, с общим потенциалом ключевых отраслей Дальнего Востока.
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
510003
Обсудить 1
Восточный экономический форумВладивостокЭкономика
Рекомендуем
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
МИА "Россия сегодня" поддержит конкурс "Уроки Победы"
РИА
Новости
Ж.-И. Ле Дриан
Во Франции жестко ответили на заявление Трампа об Иране
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
Huawei представила собственную операционную систему
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Росатоме сообщили о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском
Лента
новостей
Модернизированный закрытый испытательный стенд ОДК-ПМ
Китай заинтересовался российскими двигателями ПД-14, заявили в ОДК
Пассажирский самолет в небе
"Украэрорух" пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Президент России Борис Ельцин и премьер-министра Владимир Путин во время встречи в Кремле. 17 августа 1999 года
"Борис Николаевич, я не готов". Почему Ельцин назвал преемником Путина
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
Во Франции рассказали о разрешении спора вокруг российских царских долгов
Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 Руслан
В ОДК рассказали о планах по созданию российского двигателя для "Руслана"
Хирурги во время операции
Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 73,02 рубля
О ком вы говорите? Скабееву рассмешил забывший Зеленского Трамп
"О ком вы говорите?" Скабееву рассмешил "забывший" Зеленского Трамп
Купюры евро
Во Франции потребовали от России деньги за царские "долги"
Модернизированный закрытый испытательный стенд ОДК-ПМ
Генконструктор назвал стоимость создания двигателя ПД-35
Презентация макета российско-китайского самолета CR929
ОДК планирует участвовать в проекте CR929 со своим двигателем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
Лента новостейМолния