Эксперты рассказали, когда россияне бронируют летние туры

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Исследование сервиса онлайн-бронирования для тревел-профессионалов Исследование сервиса онлайн-бронирования для тревел-профессионалов B2B.Ostrovok показало, что в 36% российских турагентств клиенты бронировали летний отдых за 3-6 месяцев до даты заезда, сообщает пресс-служба компании.

"Большинство россиян бронируют пакетные туры на летний сезон за 3-6 месяцев до даты заезда – такую тенденцию наблюдают 36% российских турагентов. Еще 32% отмечают, что спрос на летние путешествия высок за 1-2 месяца до даты заезда. Только 5% турагентств отметили, что клиенты приобретали у них путевки на летние месяцы накануне заезда", - говорится в сообщении.

Целью исследования было выяснить, насколько заранее клиенты агентств приобретают туры на тот или иной период: летний сезон, новогодние и майские праздники, выходные дни в феврале и марте, а также собственный день рождения. В исследовании участвовали представители более 500 турагентов из 75 городов России.

В целом по итогам исследования выяснилось, что россияне обычно планируют и приобретают пакетные туры за 1-2 месяца до заезда – именно этот вариант ответа респонденты выбирали чаще всего практически для всех указанных периодов.

"Долгосрочное планирование путешествий не пользуется большим спросом у россиян. Согласно данным, полученным от турагентов, реже всего клиенты приобретают путевки за 8-12 месяцев. Как правило, настолько заблаговременно туристы бронируют отдых на Новый год – это отмечают 6% респондентов. Спрос на летние предложения за 8-12 месяцев невысок. Только 2% агентов отметили, что клиенты приобретали у них такие туры в этот период", - прокомментировали ситуацию в компании.

За полгода до заезда растет спрос россиян на новогодний отдых (16% турагентств) и летний сезон (11%). Более активно запрашивать туры на майские праздники путешественники начинают лишь за 3-6 месяцев до предполагаемых дат поездки (17%), тогда же активизируются клиенты, планирующие отдохнуть в свой день рождения (19%).