В Москве простились с руководителем ВИА "Пламя" Березиным

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прощание с композитором Сергеем Березиным прошло в пятницу в ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Руководитель легендарного в СССР ВИА "Пламя", автор музыки к песням "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", композитор Сергей Березин скончался 5 августа на 82-м году жизни.

Проститься с композитором пришел узкий круг друзей и близких, в том числе композитор Вячеслав Малежик, создатель и руководитель ансамбля "Надежда" Михаил Плоткин, поэт Лариса Рубальская, на стихи которой Березин написал несколько десятков песен.

"Я не думаю, что есть человек, у которого есть о нем плохие воспоминания. Это был замечательный человек, очень теплосердечный. Я никогда не думала, что придется вот так стоять и прощаться с ним. Я буду всегда-всегда его вспоминать", - сказала на прощании Рубальская.

Поэт и композитор Вячеслав Малежик отметил, что с Березиным они были в каком-то смысле конкурентами. "Сергей писал песни, я пытался стать автором, и в общем-то такая невидимая "борьба" присутствовала и стимулировала. Он обладал хорошим вкусом, был образцом, писал с хорошими поэтами, и все это давало стимул расти до него", - рассказал журналистам Малежик.

Он добавил, что Березин "довольно много получал по рукам от сиятельных властей, которые пропускали или не пропускали его". "Я был свободным, от меня зависела только семья, а от него не только его семья, но и семей всех музыкантов в его ансамбле, поэтому волей-неволей ему приходилось иногда идти на сделку и дружить с власть предержащими", - сказал Малежик журналистам.

Руководитель и основатель группы "Надежда" Михаил Плоткин отметил, что Березин был не только талантливым музыкантом, но очень хорошим человеком. "Песня Сережи "Ласточка" была одна из первых, которую исполнили по телевизору. Его душевность, доброта отражалась в его песнях. Мы осиротели", - сказал журналистам Плоткин.

Руководитель возрожденной группы "Пламя" Юлия Ариничева рассказала журналистам, что с детства слушала песни Березина, ходила на концерты группы "Пламя" вместе с бабушкой. "Мы приняли эстафету, надеюсь, что мы не подведем Сергея Владимировича. Нельзя, чтобы не звучали такие замечательные песни", - сказала Ариничева журналистам.