Новый клип Эда Ширана за несколько часов набрал больше миллиона просмотров

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новый клип британского музыканта Эда Ширана на песню "Nothing On You" за несколько часов набрал на YouTube больше миллиона просмотров.

В ролике Ширан, хип-хоп исполнитель Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра едут на велосипедах по Лондону и поют песню об отношениях с девушками.

Это уже третий клип на треки с последнего, вышедшего в июле альбома Ширана "No.6 Collaborations Project" (все композиции в котором записаны совместно с другими исполнителями). Ранее музыкант выпустил ролик на песню "Beautiful People" с соул-певцом Халидом и "Antisocial" с рэпером Трэвисом Скоттом.