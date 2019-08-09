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РИА Новости
Культура

Новый клип Эда Ширана за несколько часов набрал больше миллиона просмотров

13:30, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, певец, музыкант Эд Ширан
Актер, певец, музыкант Эд Ширан
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новый клип британского музыканта Эда Ширана на песню "Nothing On You" за несколько часов набрал на YouTube больше миллиона просмотров.
В ролике Ширан, хип-хоп исполнитель Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра едут на велосипедах по Лондону и поют песню об отношениях с девушками.
Это уже третий клип на треки с последнего, вышедшего в июле альбома Ширана "No.6 Collaborations Project" (все композиции в котором записаны совместно с другими исполнителями). Ранее музыкант выпустил ролик на песню "Beautiful People" с соул-певцом Халидом и "Antisocial" с рэпером Трэвисом Скоттом.
Музыкант Эд Ширан
19 июня, 12:05Культура
Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома
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КультураМузыкаНовости культурыЭд ШиранYouTube
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