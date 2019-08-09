Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дожди в Москве не исключены в середине следующей недели: над Англией уже формируется новый циклон, который пройдет по тому же маршруту, что и пришедший в столицу минувшей ночью, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В августе у нас преобладает циклоничность и следующий не исключен в середине следующей недели, потому что над Англией формируется новый, который будет следовать по той же траектории. Поэтому мы не исключаем дожди на следующей неделе", - сообщила Позднякова.
Ранее синоптик сообщила РИА Новости, что минувшей ночью в Москве выпало 10 миллиметров осадков, а на северо-западе Подмосковья выпало около половины месячной нормы - более 30 миллиметров. По словам Поздняковой, в пятницу в течение дня может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков.