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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

13:26, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дожди в Москве не исключены в середине следующей недели: над Англией уже формируется новый циклон, который пройдет по тому же маршруту, что и пришедший в столицу минувшей ночью, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В августе у нас преобладает циклоничность и следующий не исключен в середине следующей недели, потому что над Англией формируется новый, который будет следовать по той же траектории. Поэтому мы не исключаем дожди на следующей неделе", - сообщила Позднякова.
Ранее синоптик сообщила РИА Новости, что минувшей ночью в Москве выпало 10 миллиметров осадков, а на северо-западе Подмосковья выпало около половины месячной нормы - более 30 миллиметров. По словам Поздняковой, в пятницу в течение дня может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков.
Туристы на Красной площади в Москве.
29 июля, 11:05РИА Новости
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
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