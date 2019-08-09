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РИА Новости
Культура

Депутат назвала идею о запрете проносить еду в кинотеатры спорной

13:26, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЕлена Драпеко
Елена Драпеко
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Елена Драпеко. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") считает спорной идею Минкультуры РФ запретить проносить в кинотеатры еду и прохладительные напитки, но поддерживает такой запрет на алкоголь.
Ранее стало известно, что Министерство культуры РФ подготовило проект федерального закона, которым предлагается запретить проносить продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, за исключением купленных в кинотеатре. Отмечается, что руководство кинотеатра может быть наделено правом не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала за нарушения.
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"Думаю, что это излишне, потому что есть разные кинотеатры. Есть же кинотеатры под открытым небом, летние кинотеатры, не в каждом организовано питание для граждан. Этот пункт я считаю спорным", - заявила Драпеко РИА Новости.
При этом депутат заявила, что поддерживает идею Минкультуры о запрете проносить алкоголь в кинотеатры.
"А если бы мы вошли в кинотеатр с мороженым для ребенка, не вижу в этом ничего плохого. Предположим, я иду в кинотеатр с ребенком, несу ему бутерброды, чтобы он поел, или воду, которую я купила в магазине, а не у них с наценкой", - сказала парламентарий.
"Они, скорее всего, беспокоятся о заработке кинотеатров... где есть арендные площади под объекты питания", - отметила Драпеко.
Она также считает, что вопрос с продуктами питания и напитками кинотеатр может регулировать самостоятельно. "Это внутреннее дело кинотеатра. Я считаю, это федеральным законом нельзя регулировать, потому что очень разные условия (у кинотеатров - ред.)", - пояснила Драпеко.
19320220
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КультураМинистерство культуры РФГосдума РФЕлена ДрапекоРоссияОбщество
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9 августа, 13:51
Vovaka73
1403000
Либо жрать , либо кино смотреть.
9 августа, 13:49
ВСВладимир Саров
820003
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