Депутат назвала идею о запрете проносить еду в кинотеатры спорной

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") считает спорной идею Минкультуры РФ запретить проносить в кинотеатры еду и прохладительные напитки, но поддерживает такой запрет на алкоголь.

Ранее стало известно, что Министерство культуры РФ подготовило проект федерального закона, которым предлагается запретить проносить продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, за исключением купленных в кинотеатре. Отмечается, что руководство кинотеатра может быть наделено правом не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала за нарушения.

"Думаю, что это излишне, потому что есть разные кинотеатры. Есть же кинотеатры под открытым небом, летние кинотеатры, не в каждом организовано питание для граждан. Этот пункт я считаю спорным", - заявила Драпеко РИА Новости.

При этом депутат заявила, что поддерживает идею Минкультуры о запрете проносить алкоголь в кинотеатры.

"А если бы мы вошли в кинотеатр с мороженым для ребенка, не вижу в этом ничего плохого. Предположим, я иду в кинотеатр с ребенком, несу ему бутерброды, чтобы он поел, или воду, которую я купила в магазине, а не у них с наценкой", - сказала парламентарий.

"Они, скорее всего, беспокоятся о заработке кинотеатров... где есть арендные площади под объекты питания", - отметила Драпеко.