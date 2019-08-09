Минобороны займется рекультивацией территории склада в Красноярском крае

КАМЕНКА (Красноярский край), 9 авг - РИА Новости. Военнослужащие займутся рекультивацией территории военного склада в селе Каменка Красноярского края, где произошел пожар, сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Территорию, где были склады, рекультивируют", - сказал Булгаков на совместном общественном приеме Минобороны, МЧС, муниципальных властей с военнослужащими военного городка и жителями Каменки.
Пожар со взрывами произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.