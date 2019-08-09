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РИА Новости

Минобороны займется рекультивацией территории склада в Красноярском крае

13:24, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкПожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
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КАМЕНКА (Красноярский край), 9 авг - РИА Новости. Военнослужащие займутся рекультивацией территории военного склада в селе Каменка Красноярского края, где произошел пожар, сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Территорию, где были склады, рекультивируют", - сказал Булгаков на совместном общественном приеме Минобороны, МЧС, муниципальных властей с военнослужащими военного городка и жителями Каменки.
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Пожар со взрывами произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеМЧСМинистерство обороны РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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