Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T13:23Z
https://ria.ru/20190809/1557342276.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155730/78/1557307876_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_2ee60f76e3df25e30985b8b5ff9a4148.jpg
РИА Новости

У населенных пунктов в Сибири и ДФО зарегистрировали восемь очагов пожаров

13:23, 9 августа 2019
252
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восемь очагов природных пожаров зарегистрировано в пятикилометровой зоне от населенных пунктов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют восемь очагов пожаров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, защиту населенных пунктов от огня в настоящее время ведут аэромобильные группировки общей численностью около 700 человек и порядка 40 единиц техники. В готовности к реагированию, кроме того, находятся подразделения оперативного реагирования главных управлений МЧС по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов общей численностью около 360 человек с необходимой техникой и оборудованием.
В течение суток воздушные суда МЧС РФ осуществили свыше 160 сбросов воды на очаги природных пожаров.
Лесной пожар
6 августа, 13:00РИА Новости
Ученый призвал не связывать пожары в Сибири с наводнениями
"Всего на территории РФ за сутки потушено 76 очагов пожара на площади 14 298 гектаров", - добавил представитель ведомства.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 9 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах, где прекращены работы по активному тушению и ведутся постоянное наблюдение и космический мониторинг, превышает 2,5 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади более чем 197 тысяч гектаров.
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции
Вчера, 12:16РИА Новости
Эксперт назвал причину лесных пожаров в Европе
000100
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМЧСПроисшествия
Рекомендуем
Тушение лесных пожаров
Эксперт объяснил, что мешает оперативному тушению пожаров в России
РИА
Новости
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Минобороны займется рекультивацией территории склада в Красноярском крае
Автомобиль полиции
В Красноярске поймали подозреваемого в кражах в эвакуированном поселке
Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции
Эксперт назвал причину лесных пожаров в Европе
Лента
новостей
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Уцелевшие после пожара под Ачинском снаряды перевезут на другие склады
Анализ качества воды
В Ижевске пятеро воспитанников и воспитательница отравились в детском саду
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали три человека
Ликвидация природных пожаров
Эксперт: сезон пожаров в России за 30 лет увеличился с семи месяцев до года
Подтопленный район в Амурской области
На Дальнем Востоке за сутки вода ушла еще из двух населенных пунктов
Лесной пожар
Минприроды заявило об отсутствии угрозы лесных пожаров в Сибири для городов
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Общежитие военного городка в Каменке расселят после взрывов на складе
Тушение лесных пожаров
Лесные пожары во всем мире тушат одинаково, заявили в Авиалесоохране
Врач во время осмотра пациента
Владимирские власти ответили на жалобы на недоступность медпомощи в селе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Самаре два человека пострадали в результате хлопка газа в ангаре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
Лента новостейМолния