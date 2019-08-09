У населенных пунктов в Сибири и ДФО зарегистрировали восемь очагов пожаров

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восемь очагов природных пожаров зарегистрировано в пятикилометровой зоне от населенных пунктов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют восемь очагов пожаров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, защиту населенных пунктов от огня в настоящее время ведут аэромобильные группировки общей численностью около 700 человек и порядка 40 единиц техники. В готовности к реагированию, кроме того, находятся подразделения оперативного реагирования главных управлений МЧС по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов общей численностью около 360 человек с необходимой техникой и оборудованием.
В течение суток воздушные суда МЧС РФ осуществили свыше 160 сбросов воды на очаги природных пожаров.
"Всего на территории РФ за сутки потушено 76 очагов пожара на площади 14 298 гектаров", - добавил представитель ведомства.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 9 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах, где прекращены работы по активному тушению и ведутся постоянное наблюдение и космический мониторинг, превышает 2,5 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади более чем 197 тысяч гектаров.
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.